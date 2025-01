Sesi disponibiliza material gratuito sobre nova legislação de saúde mental

A recente Lei 14.831/2024, que institui o Certificado Empresa Promotora de Saúde Mental, inaugura uma nova era para a saúde mental no ambiente de trabalho.





Sancionada em 27 de março de 2024, a legislação busca reconhecer empresas comprometidas com a promoção do bem-estar dos colaboradores, incentivando a criação de ambientes mais inclusivos e saudáveis.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Sesi Paraná surge como um parceiro estratégico nesse contexto, especialmente durante o Janeiro Branco, quando a instituição intensifica a divulgação de materiais gratuitos sobre saúde mental.





Com foco em três pilares principais - promoção da saúde mental, bem-estar dos trabalhadores e transparência nas ações - a nova lei incentiva as organizações a investirem em programas que vão desde o acesso a apoio psicológico até a implementação de iniciativas para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Publicidade





Segundo Bruna Marinho Isume, psicóloga do Sesi Paraná, “aproveitamos a Campanha do Janeiro Branco deste ano para incentivar as indústrias e empresas a se prepararem para a nova regulamentação prevista na Lei 14.831/2024, que institui o Certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. Com isso, não apenas promoverão o bem-estar das equipes, mas também serão incentivados a pleitear um reconhecimento oficial, ao criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”.





O Sesi Paraná disponibiliza ferramentas essenciais para que empresas e indústrias avancem no cumprimento da legislação. Entre as iniciativas, destacam-se treinamentos para lideranças, orientações sobre o reconhecimento de sinais de transtornos mentais e a adoção de uma cultura organizacional transparente e inclusiva.





A psicóloga ainda reforça que o autocuidado também deve ser prioridade: “Incentivar líderes e colaboradores a cuidarem de si mesmos cria um efeito em cascata que transforma a dinâmica da organização inteira”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: