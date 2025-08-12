Sesp confirma ocorrência de mortes em fábrica de explosivos na RMC

A Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná) confirmou a ocorrência de mortes na explosão registrada no final da madrugada desta terça-feira (12), na Enaex Brasil, fábrica de explosivos localizada nas margens da BR-116, em Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O número de vítimas ainda está sendo apurado, mas o CBMP (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) fala em “sete a oito desaparecidos”.







Publicidade

A fábrica funciona 24 horas e a explosão aconteceu por volta das 5h50, no horário da troca de turno dos trabalhadores, segundo relatos de funcionários à imprensa.





O impacto da explosão foi tão intenso que pode ser ouvido em municípios vizinhos, como Piraquara, Colombo e Campina Grande do Sul. Moradores de Quatro Barras sentiram a estrutura dos imóveis onde estavam tremer e relataram vidros quebrados e telhas deslocadas.

Publicidade





A porta-voz do CBMP, capitã Luisiana Guimarães Cavalca disse que por conta dos riscos, a produção de explosivos é feita em uma área separada das demais dependências da empresa. De acordo com ela, cerca de 11 pessoas estariam próximas do local do acidente. “Algumas conseguiram sair e nós temos a informação que entre sete e oito estão desaparecidas.”



