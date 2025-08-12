Pesquisar

Sesp confirma ocorrência de mortes em fábrica de explosivos na RMC

Simoni Saris - Grupo Folha de Londrina, Josué Seixas - Follhapres e AEN
12 ago 2025 às 10:09

Divulgação/AEN
A Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná) confirmou a ocorrência de mortes na explosão registrada no final da madrugada desta terça-feira (12), na Enaex Brasil, fábrica de explosivos localizada nas margens da BR-116, em Quatro Barras (Região Metropolitana de Curitiba). 


O número de vítimas ainda está sendo apurado, mas o CBMP (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) fala em “sete a oito desaparecidos”.


A fábrica funciona 24 horas e a explosão aconteceu por volta das 5h50, no horário da troca de turno dos trabalhadores, segundo relatos de funcionários à imprensa.


O impacto da explosão foi tão intenso que pode ser ouvido em municípios vizinhos, como Piraquara, Colombo e Campina Grande do Sul. Moradores de Quatro Barras sentiram a estrutura dos imóveis onde estavam tremer e relataram vidros quebrados e telhas deslocadas.

A porta-voz do CBMP, capitã Luisiana Guimarães Cavalca disse que por conta dos riscos, a produção de explosivos é feita em uma área separada das demais dependências da empresa. De acordo com ela, cerca de 11 pessoas estariam próximas do local do acidente. “Algumas conseguiram sair e nós temos a informação que entre sete e oito estão desaparecidas.”


Destroços e rastros de destruição

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves. Imagens divulgadas pela corporação mostram uma grande quantidade de destroços, com estruturas destruídas e fumaça, além de pequenos focos de incêndio, que já foram apagados.


A área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros.

A empresa fez o primeiro combate ao incêndio e também isolou a área, segundo os Bombeiros. Informações preliminares recebidas pela corporação indicam que duas pessoas com escoriações conseguiram sair do local da explosão e acionaram o socorro. As causas da explosão ainda serão investigadas.


Pelo menos 10 viaturas já foram deslocadas para a ocorrência. Nesse momento, segundo o secretário de segurança pública do Paraná, Coronel Hudson, o esquadrão anti-bombas e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão no local para verificar se há mais explosivos. A área está isolada.

A reportagem tenta contato com a Enaex Brasil.


Governo mobiliza forças de segurança

Logo pela manhã, o governador Ratinho Junior (PSD) avisou, por meio desua conta no X (ex-Twitter), o empenho das forças de segurança no local. “O Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático) coordena as buscas [dos desaparecidos]. Determinei que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, acompanhem o caso presencialmente”, postou o governador Carlos Massa Ratinho Junior na manhã desta terça.



De acordo com o secretário Hudson, toda a área da indústria está isolada. Além da busca por sobreviventes, as equipes também procuram por mais explosivos.""Cães de busca por pessoas serão utilizados nos trabalhos", explica o secretário.


O comandante dos Bombeiros, coronel Hiller, explica que a própria brigada da empresa fez o primeiro atendimento da ocorrência. “Eles fizeram o primeiro combate. Os focos de incêndio já foram extintos, o que nos ajuda nas buscas”, afirma.


Notícia atualizada às 13h01

acidente fabricação Explosivos Curitiba Região Metropolitana Região Metropolitana de Curitiba
