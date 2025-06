Show de viola caipira é novidade na Quermesse do Santuário da Vila Nova

A tradicional Quermesse do Santuário, na Vila Nova, em Londrina, ganha neste ano um toque especial da música sertaneja de raiz. A Companhia Ouro Verde de Viola Caipira estreia na programação com duas apresentações gratuitas, no sábado (28), às 19h30, logo após a missa; e no domingo seguinte, dia 6 de julho, às 17h30. A festa vai ocorrer em dois fins de semana, dos dias 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho.





A participação do grupo, formado por amigos apaixonados pela moda de viola, promete resgatar a memória afetiva das antigas festas de comunidade. No repertório, músicas de grandes nomes como Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, Rolando Boldrin, Almir Sater e Renato Teixeira, além de canções do cancioneiro popular brasileiro e até músicas internacionais. “Será uma apresentação nostálgica, com músicas que nos ajudam a retomar as raízes e a essência do povo da roça, daquele tempo em que as quermesses eram parte central da vida das comunidades”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Além da música, a Quermesse segue com atrações já conhecidas do público. Entre elas, a fazendinha com animais de pequeno porte — mini cavalos, mini bodes e mini bois — que retorna após o sucesso de 2024, quando os cabritinhos recém-nascidos Cosme e Damião foram batizados durante o evento. Escolas interessadas em visitar a fazendinha com seus alunos podem agendar gratuitamente pelo telefone (43) 3329-1039.





Outra atração é o parque de diversões, operado por empresa terceirizada, com brinquedos para todas as idades, como Barco Pirata, Tromba-tromba, Touro Mecânico, Carrossel e Fusquinha. Os ingressos custam R$ 5 antecipadamente, à venda na secretaria paroquial, com pagamento por Pix, dinheiro ou cartão. Nos dias do evento, o valor sobe para R$ 10.