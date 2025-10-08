Pesquisar

AGRESSOR FOI PRESO

Sinal universal de socorro salva mulher em situação de risco em Apucarana

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 out 2025 às 15:41

Foto: Divulgação/PCPR
Agentes de Trânsito e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (Centro-Norte) impediram a tentativa de sequestro e de violência contra uma mulher. As equipes foram acionadas após a vítima fazer o sinal universal de socorro enquanto era forçada a entrar em um veículo. O gesto foi percebido por uma testemunha, que imediatamente acionou os agentes de trânsito que estavam em patrulhamento, desencadeando a operação que resultou na prisão do agressor.


A ocorrência começou quando os agentes de trânsito Dutka e R.Silva foram abordados por uma mulher na Rua Bom Sucesso, região da Vila São Carlos. A denunciante relatou ter visto uma moça dentro de um Volkswagen Virtus prata, fazendo o gesto de socorro com a mão, sinal divulgado em campanhas de combate à violência doméstica. Os agentes acionaram a central de Trânsito, que mobilizou a Guarda Civil Municipal.


Durante o patrulhamento, o veículo foi avistado na Avenida Jaboti, próximo à Acea. Ao notar a presença da viatura, o condutor teria arrancado em alta velocidade e iniciou uma fuga pelas ruas da cidade. Os agentes de trânsito conseguiram localizá-lo e identificar a placa completa, informação que foi repassada à central e foi determinante para o sucesso da operação.


Autuado por violência doméstica


Com base nos dados, as equipes da Guarda Civil — sob coordenação da diretora operacional Prado e apoio dos guardas Denobi, Eduardo, Sérgio, Ricardo e Kelli — realizaram a abordagem do veículo na Avenida Curitiba.


A vítima, em estado de choque, foi retirada do carro e acolhida pelos guardas. O homem foi preso e levado à delegacia, onde foi autuado por lesão corporal e violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.


Pedido silencioso de ajuda


O agente Felipe, diretor operacional de Trânsito, afirma que esse foi o primeiro caso em que as forças municipais foram acionadas a partir do sinal universal de socorro.


Segundo ele, o gesto foi criado para que vítimas de violência possam pedir ajuda de forma discreta e segura. Ele reforça que a população também precisa conhecer o sinal para saber reconhecê-lo e agir corretamente.


De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Paraná, o gesto é feito em três etapas. A vítima levanta a mão com a palma para fora, dobra o polegar e fecha os dedos sobre ele. A palma da mão deve apontar para a pessoa a quem se pede ajuda. Após a abordagem, a pessoa que prestou ajuda pode telefonar para as forças de segurança.


Para o comandante da GCM, Fábio de Souza, a atuação conjunta simboliza a maturidade do sistema de segurança municipal. Ele ressaltou o profissionalismo das equipes envolvidas. “As equipes municipais demonstraram técnica e equilíbrio, conseguindo deter o autor sem confronto, preservando a integridade da vítima e dos agentes”, disse.

