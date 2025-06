Sindicatos fazem ato em Londrina para cobrar Ratinho Junior por reposição salarial

Luís Fernando Wiltemburg/Redação Bonde



Durante a manifestação, trabalhadores tomaram o microfone para reclamarem de perdas salariais; a falta de reposição de servidores, que provocam sobrecarga em quem permanece; a perda de direitos conquistados; entre outras demandas que afetam as diferentes áreas de atuação do funcionalismo público estadual.

Presidenta do Sindiprol/Aduel, Lorena Ferreira Portes diz que o ato é uma cobrança, de forma unificada, mas descentralizada, do cumprimento da Lei Estadual 15.512/2007, que instituiu a data-base para os servidores. “É um ato por esse direito constitucional, que não está sendo cumprido pelo governador Ratinho Junior”, diz.

Além disso, ela recorda que não houve reposição integral das perdas inflacionárias dos últimos sete anos. "O governo estadual não pagou nada dele [gestão atual]. O que ele pagou foi o restante do que ficou ainda do governo anterior, do Beto Richa (PSDB)."

De acordo com Lorena, o governo estadual não abre espaço para iniciar tratativas para negociar as demandas trabalhistas dos servidores. "Estamos, desde o começo do ano, pedindo uma reunião com a [Secretaria Estadual da] Casa Civil e, até agora eles não nos responderam. Fizemos vários atos, como a paralisação no dia 29 [de abril], conversamos com deputadas e deputados, como o [Hussein] bakri (PSD), líder do governo na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), com o presidente da casa, Alexandre Curi (PSD), e, até agora, nós não temos nenhuma proposta, nenhum diálogo com o governo. Ele [governador] não sinaliza nenhuma motivação, nenhum interesse político para conversar conosco", conta a líder sindical.



Desmonte

Presidente do Sindpar, Ricardo Moura diz que o ato é importante para despertar no contribuinte paranaense a importância do servidor público. "Nós somos a base do serviço público estatal. Não é por acaso que o estado do Paraná é um dos melhores na agricultura, por exemplo", afirma. O Sindpar representa os trabalhadores do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), criado a partir da junção de quatro empresas estatais: o Iapar, a Emater, a Codapar (responsável pela infraestrutura da agricultura) e a CPRA (Centro Paranaense de Referência em Agroecologia.

Estas empresas atuaram, historicamente, com pesquisas e extensão em agricultura e agropecuária para a comunidade rural paranaense, tornando o Paraná uma referência nacional. “Mas, cumprimos tão bem o nosso trabalho que, agora, o Estado tem o privilégio de desprezar o serviço público dessa área”, lamenta Moura.

De acordo com ele, durante a criação do IDR, sindicatos conseguiram que o governo estadual criasse uma um plano de carreira único para os servidores. Porém, o plano foi elaborado suprimindo direitos históricos. "O governo fez uma carreira unificada, mas, eliminou o anuênio, o quinquênio e tirou avanços de carreira dos servidores", conta o diretor sindical.



