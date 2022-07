Site do TCE-PR está há quase 50 dias operando de maneira precária

Parte dos sistemas utilizados pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) voltou a funcionar na última terça-feira (28), depois de terem sido afetados na noite do dia 13 de maio por um vírus do tipo ransomware, que é uma espécie de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário.



Quase 50 dias depois, o site só tem publicado portarias e o diário eletrônico, mas deixou de ser como era antes do ataque. Petições, representações, prestações de contas, publicação de pautas, transmissão de sessões, consultas ao Portal Informação para Todos, cadastramento de licitações, controle de obras públicas, dentre outros serviços, ainda não estão funcionando.

Segundo a assessoria de imprensa do TCE, o que voltou a funcionar “basicamente são os sistemas internos de trâmite, o que garante a retomada de processos diversos para os servidores e que poderá garantir, provavelmente a partir da semana que vem, a volta das sessões plenárias.” Por outro lado, ainda não existe previsão de retorno completo de todos os serviços que estão vinculados ao site do órgão. “Por enquanto, um hotsite (uma espécie de página temporária) limita-se à publicação de Diários Eletrônicos e portarias.”





