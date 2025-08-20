Sites e redes sociais têm 48h para tirar propagandas de cigarros eletrônicos

Sites de comércio online e redes sociais têm 48h, a partir de terça-feira (19), para remover anúncios de venda e conteúdos sobre cigarros eletrônicos, como são popularmente conhecidos os Defs (Dispositivos Eletrônicos para Fumar). Estes produtos não podem ser comercializados e a legislação brasileira não autoriza publicidade de produto proibido no país.





A remoção dos conteúdos ilegais foi determinada pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), por meio do CNCP (Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual).

Plataformas digitais como Youtube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e outros sites de e-commerce já foram notificados por este conselho nacional.





RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS

As empresas notificadas deverão apresentar, em até dez dias úteis, o relatório de providências adotadas. O documento deve registrar as remoções, bloqueios de contas, métricas de moderação e novos controles.





O conselho CNCP também solicitou esclarecimentos formais ao YouTube sobre a alegação de que vídeos de promoção ou instrução de compra de dispositivos eletrônicos para fumar poderiam permanecer publicados para maiores de 18 anos.

Em nota, o MJ explicou que a idade declarada “não legaliza um produto proibido ou permite sua propaganda para o consumidor” no Brasil. Em caso de descumprimento, poderão ser adotadas medidas administrativas cabíveis e feitos encaminhamentos às autoridades competentes.





MONITORAMENTO FEDERAL

Esta não é a primeira vez que a secretaria tenta coibir o comércio ilegal e novas publicações irregulares destes produtos no ambiente digital. Em abril, o MJSP notificou YouTube, Instagram, TikTok, Enjoei e Mercado Livre para remover, em 48 horas, conteúdos de promoção e venda de cigarros eletrônicos, com reforço de moderação e prevenção, entre outras medidas para coibir práticas ilícitas que colocam em risco a população que consome os dispositivos.





Em nota, o titular da Senacon, Wadih Damous disse que o governo federal tem o compromisso de garantir que a legislação brasileira seja cumprida no ambiente online. “Estamos atuando de forma contínua e firme para coibir a comercialização e a divulgação de produtos proibidos no Brasil.”

MEDIDAS PROIBITIVAS





A Senacon reforça que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) manteve proibidas, em abril do ano passado, a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil.

A Resolução da Diretoria Colegiada da agência reguladora também reforça a proibição de seu uso em recintos coletivos fechados, público ou privado.





