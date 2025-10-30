Sobrinho resgatado por advogada em incêndio em Cascavel recebe alta

O sobrinho da advogada Juliane Vieira, que estava internado desde o dia 15 de outubro recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira (30). O menino, que tem 4 anos, estava internado no HUEM (Hospital Universitário Evangélico Mackenzie) de Curitiba. Ele foi transferido para a instituição após ter sofrido queimaduras durante um incêndio no apartamento da família. O acidente vitimou ele, Juliane e a avó, mãe da advogada, no Centro de Cascavel (Oeste). A informação da alta foi confirmada pela assessoria de impreensa do HUEM.



Pietro, de apenas quatro anos, teve queimaduras na pelve, nas pernas e nas mãos e foi salvo pela tia, que em um ato heróico, se pendurou pela janela do 13º andar do edifício e se apoiou sobre uma caixa de ar-condicionado para retirar a criança e a mãe do apartamento em chamas.



A mãe de Juliane, Sueli Vieira, de 51 anos, teve alta do Hospital Universitário de Cascavel no último fim de semana e deve continuar a recuperação em casa. Ela teve queimaduras no rosto, nos braços e pernas e também nas vias aéreas.

Já a advogada Juliane Vieira, 28, permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital Universitário) de Londrina em quadro estável, confirmou a amiga Allana Koerich nesta quinta-feira (30).

De acordo com Alanna, a família decidiu reduzir as informações sobre o quadro hospitalar de Juliane devido à recuperação dela, que é mais demorada, ajudando, inclusive, na recuperação psicológica da mãe e do sobrinho, que agora estão em casa.

AGUARDANDO LAUDOS



A reportagem entrou em contato com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), que apura as causas do acidente. A corporação aguarda a conclusão dos laudos periciais, sem os quais não é possível apontar o que teria iniciado o incêndio.

O caso da família ficou nacionalmente conhecido após a divulgação do ato heróico de Juliane, que arriscou a própria vida para retirar mãe e sobrinho pela janela do apartamento e conduzi-los a outro apartamento pelo lado de fora do edifício.



A advogada, no entanto, não conseguiu fazer o mesmo e teve que ser puxada de volta ao apartamento da família pelo Corpo de Bombeiros, que arrombou a porta e a retirou por dentro do imóvel. O cachorro da família também conseguiu se salvar.



Juliane teve mais de 60% do corpo queimado e foi trazida do Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) ao Centro de Queimados do HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) no dia 17 de outubro para receber tratamento especializado.



Na última quarta-feira, 22 de outubro, ela seguia internada na UTI do HU-UEL em estado grave, instável, entubada e sedada. No entanto, nesta quinta (30), teve o quadro atualizado para estável, segundo informações da amiga Alana Koerich.