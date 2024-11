Sorteio de dezembro do Nota Paraná terá o maior número de participantes da história

O sorteio especial de R$ 1 milhão do Nota Paraná neste mês de dezembro terá o maior número de participantes da história do programa, que começou em agosto de 2015. Serão 3.193.583 consumidores na disputa. Eles pediram o CPF na nota fiscal e vão concorrer ao prêmio máximo entregue pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) no próximo dia 9.





Além disso, o último sorteio de 2024 também terá o maior número de bilhetes do ano. São 30.660.300 números da sorte registrados pelo programa a partir das compras feitas em agosto. Na média, cada consumidor vai concorrer com 9,6 bilhetes.

Para a coordenadora do programa, Marta Gambini, o número recorde de participantes é motivo de comemoração. “É muito simbólico que esse número aconteça no sorteio especial de R$ 1 milhão às vésperas do aniversário de 10 anos do Nota Paraná”, diz. “É a prova de que o CPF na nota já faz parte da rotina do paranaense e que nosso projeto de consciência fiscal deu muito certo”.





Ao todo, serão 15.103 prêmios sorteados, com o valor de R$ 1 milhão sendo entregue ao grande vencedor. Também serão distribuídos R$ 100 mil e R$ 50 mil para o segundo e terceiro ganhador, respectivamente. Além disso, serão mais 100 prêmios de R$ 1.000 e outros 15 mil de R$ 50.





Essa distribuição acontece apenas quatro vezes ao ano, segundo a nova regulamentação do Nota Paraná. Assim, o sorteio de R$ 1 milhão fica restrito aos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. No restante do ano, os sorteios convencionais se limitam ao prêmio máximo de R$ 100 mil — mas distribuindo os valores para um número maior de sorteados, com 35.102 prêmios.