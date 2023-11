SPC/ACIL: Índice de consumidores negativados aumentou em outubro em Londrina

Os dados do Sistema de Proteção ao Crédito da ACIL referentes ao mês de outubro de 2023 mostram que o percentual de consumidores que deixaram de pagar suas dívidas em dia junto ao comércio de Londrina e foram incluídos entre os negativados aumentou 18,3% em relação ao mesmo mês de 2022. No acumulado dos dez meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado, o índice de negativados apresentou alta de 2,9%.





Por outro lado, o número de consumidores que estavam no cadastro da inadimplência e conseguiram “limpar o nome”, recuperando o crédito, aumentou 11% em comparação com outubro de 2022. Quanto ao acumulado nos dez meses de 2023, o aumento foi de 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Como, na totalização, as exclusões têm sido em percentual maior que as inclusões, a base de clientes com condições de tomar crédito é superior àquela de 2022, mas os resultados mostram que ainda é bastante delicada a situação de inadimplência na cidade de Londrina”, ressalta Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.





Os dados do SPC/ACIL destacam dois índices: o dos consumidores entrantes (incluídos na restrição ao crédito), que deixaram de pagar alguma conta e tiveram o nome inserido no cadastro de inadimplentes; e os saintes, que estavam com o nome no cadastro de negativados, mas negociaram ou pagaram suas dívidas e ‘limparam o nome’, recuperando o crédito. (com informações da assessoria de imprensa da ACIL)