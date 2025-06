Stédile, da direção nacional do MST, vem a Londrina para aula pública nesta sexta-feira

João Pedro Stédile, economista e membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), vem a Londrina nesta sexta-feira, (27) para aula pública sobre a conjuntura política do Brasil e do mundo. A aula é organizada pelo MST e pelo Centro de Direitos Humanos de Londrina – CDH e é aberta aos interessados e interessadas.





O objetivo do encontro é refletir sobre como as classes sociais se apresentam na atualidade e quais são os caminhos para a superação da sociedade capitalista hoje. O encontro acontecerá no auditório da APP-Sindicato e começa às 19h30. O espaço é sujeito à lotação e as vagas são determinadas por ordem de chegada.

Stédile é um dos principais nomes brasileiros na luta pela reforma agrária e foi um dos fundadores do MST. Com longa vivência na vida política brasileira e na esquerda mundial, em sua aula deve trazer elementos de economia, política, além de abordar as guerras no mundo e as movimentações da burguesia financeira e agrária diante da crise do capitalismo. Stédile também discute a importância da preservação do meio ambiente na atualidade.





Questão Agrária

No sábado (28), Stédile ministra aula para a turma do Curso Realidade Brasileira – Londrina, o CRB. O Curso teve início em abril e reúne cerca de 50 educandos e educandas em aulas mensais sobre os principais pensadores de um projeto popular para o Brasil.





A primeira aula abordou a “Formação do Povo Brasileiro”, com debate sobre Darcy Ribeiro, Lélia González, entre outros, e o segundo módulo trouxe discussões sobre “Elementos da Economia Política”, abordando a teoria econômica marxista. Neste sábado, Stédile deve discutir “A Questão Agrária no Brasil”.

Para participar da aula pública na sexta-feira os interessados e interessadas não precisam se inscrever. Porém, há limite de vagas devido à lotação do local, o critério de entrada será a ordem de chegada. No sábado, a aula é restrita aos inscritos e inscritas no CRB.





Serviço

O que: Aula pública “Atualidade da luta de classes no Brasil e no mundo”, com João Pedro Stédille

Quando: Sexta-feira, 27, às 19h30

Onde: Auditório da APP - Av. Juscelino Kubitscheck, 1834

Sujeito à lotação





