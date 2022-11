STF forma maioria e valida ordem de Moraes para PRF desbloquear rodovias ocupadas por bolsonaristas

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria e referendou a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e polícias militares dos estados desobstruam todas as rodovias bloqueadas. A sessão virtual extraordinária foi aberta pela presidente do STF Rosa Weber a 0h de hoje. Alexandre de Moraes, relator da ação, foi o primeiro a votar. Acompanharam ao relator os ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, junto das ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber.





Ainda faltam os votos de Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Os magistrados têm até às 23h59 desta terça-feira para se manifestar no plenário virtual.



Moraes ressaltou que a decisão é de caráter imediato e, se não for cumprida, resultará em multa de R$ 100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, a partir da meia-noite do dia 1º de novembro. Além da penalidade, o ministro determina que, em caso de descumprimento, aconteça o "afastamento do Diretor-Geral das funções e a prisão em flagrante de crime" e fala em "omissão e inércia da PRF" para resolver a situação.





As providências para desobstrução devem incluir a atuação de homens da Força Nacional e das Polícias Militares, além da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O pedido ao Supremo foi feito pela CNT (Confederação Nacional dos Transportes).