Supermercado de Londrina vai ensinar a fazer pratos típicos da ceia de Natal

A rede Super Mufatto vai promover uma ação gratuita com dicas, receitas e preparos de pratos para a ceia de Natal na unidade da Avenida Madre Leônia Milito no dia 12 de dezembro.





O evento será promovido no Espaço Gourmet da unidade, em parceria com duas marcas de carnes e derivados, que trarão produtos típicos das festas de fim de ano.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no balcão de atendimento da unidade, que fica na av. Madre Leônia Milito 1175 - Jardim Bela Suíça. O telefone para contato é (43)3379-8400.