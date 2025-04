Suspeito de manter a mulher em cárcere privado no Paraná é preso no Distrito Federal

O homem suspeito de manter a mulher sob agressões e em cárcere privado sob videomonitoramento em Itaperuçu (Região Metropolitana de Curitiba), que estava foragido há dez dias, foi capturado em uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal nesta quinta-feira (27). Ele foi abordado em um ponto de fiscalização de rotina e, com ele, foi encontrado um arsenal ilícito e uma identidade falsa.





Um motorista de aplicativo foi contratado para transportar o suspeito do Paraná até a cidade de Fortaleza (CE) e também foi detido.





Durante a revista, os policiais encontraram um revólver Taurus 357 Magnum com numeração raspada, além de 17 munições calibre .38 e duas munições .357. A situação se agravou quando a equipe constatou que o homem portava dois documentos públicos falsificados: uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e um Registro Geral (RG).

O homem, de 23 anos, era foragido da justiça do Paraná, onde é acusado de manter a esposa em cárcere privado por cinco anos. A jovem, também d 23 anos, era supostamente proibida pelo marido de sair de casa. A identificação do foragido foi possível graças à troca de informações e ao compartilhamento de dados entre as polícias militares do Paraná e do Distrito Federal.





O homem e o motorista forma presos e encaminhados para a Polícia Civil, onde permanece à disposição da justiça.





Ele havia sido detido no dia 14, após pedido de socorro feito pela mulher por e-mail, mas, foi solto no fim de semana, após audiência de custódia.





O pedido de prisão preventiva foi feito pelo MP (Ministério Público) de Rio Branco do Sul na segunda-feira (17), devido à periculosidade e à necessidade de garantir a segurança da vítima, e concedido pela Justiça.