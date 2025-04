Suspeito é preso em flagrante em Apucarana em operação nacional contra pornografia infantil

A Polícia Federal de Londrina cumpriu dois mandados de busca e apreensão e efetuou uma prisão em flagrante na cidade de Apucarana, dentro da Operação Nacional Proteção Integral, contra os crimes de abuso sexual e produção e distribuição de pornografia infantil. Deflagrada na manhã desta quarta-feira (12), a ação conjunta é executada em 22 Estados e mobiliza 340 agentes da corporação.





Na circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Londrina, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Cambé e outro, em Apucarana, onde também ocorreu a prisão em flagrante de uma pessoa pelo armazenamento de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

O homem, de 44 anos, foi preso e encaminhado à delegacia da PF de Londrina, onde permaneceu à disposição da Justiça Federal. Foram apreendidos dois celulares e dois pen drives, que passarão por perícia.





No Paraná, também houve ações em Curitiba (1 mandado de busca e nenhum flagrante), Foz do Iguaçu (1 mandado de busca e nenhum flagrante), Maringá (1 mandado de busca e 1 flagrante), Paranaguá (1 mandado de busca e nenhum flagrante) e Ponta Grossa (3 mandados de busca e 1 flagrante). Os dados estaduais foram atualizados às 8h51 pela PF do Paraná.

Em todo o Brasil, até as 8h25, foram cumpridos, simultaneamente, 72 mandados de busca e apreensão em 22 estados, sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF. O foco é identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes que agem, principalmente, pela internet, com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil.





Na ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 17 prisões em flagrante em decorrência da ação.

