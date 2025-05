Suspeito teria confessado homicídio de avó e neta em Jataizinho, afirma a Sesp

Um suspeito de 24 anos, que cumpre pena por tráfico de drogas, teria assumido em depoimento nesta quarta-feira (7) o duplo homicídio que vitimou uma avó e a neta em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), em março deste ano. Segundo a Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Paraná), a confissão apresenta detalhes compatíveis com os laudos periciais e estava em saída temporária do sistema prisional na ocasião. A PCPR (Polícia Civil do Paraná) pediu a prisão preventiva do suspeito.





As vítimas, uma mulher de 54 anos e sua neta de 12, foram encontradas mortas dentro de casa, na rua Santo Cardin, por volta das 19h30 do dia 22 de março. Os corpos estavam deitados lado a lado, com sinais de violência e lenços enrolados no pescoço. Uma mensagem escrita aparentemente com sangue foi deixada na parede: “Deculpa mae Marcos” (sic).

Na ocasião, o filho da mulher, que é tio da criança, encontrou as vítimas e acionou a Polícia Militar. Ele chegou a ser detido sob suspeita, mas foi liberado após prestar depoimento e não haver indícios de sua participação.





Um outro suspeito, que foi preso preventivamente dias depois, chegou a sofrer agressões e quase foi linchado por pessoas que acreditaram ser ele o responsável pelos assassinatos. Ele segue detido.





O autor do crime estava em liberdade temporária no momento do assassinato e cumpre pena por tráfico de drogas. Ele já havia sido ouvido durante as investigações e negado qualquer envolvimento. Segundo a Polícia Civil, o homem tem passagens anteriores por atos infracionais violentos, como roubos, cometidos quando era adolescente.