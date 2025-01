Tamanduá-mirim é resgatado em residência e devolvido para a natureza no Paraná

Um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) resgatado em uma residência na tarde de sexta-feira (24) foi devolvido ao seu habitat natural neste sábado (25), nas proximidades do Parque Estadual do Rio da Onça, localizado na divisa entre os municípios litorâneos de Matinhos e Pontal do Paraná. A fêmea adulta, de 4,5 quilos, estava saudável e, após ser microchipada, pôde ser devolvida para a natureza. Foi a primeira “devolução” de um animal da espécie ao seu habitat neste ano.





O coordenador do Setor de Fauna do Escritório Regional do IAT (Instituto Água e Terra) do Litoral, Rafael Galvão da Silva, destacou que o animal silvestre passou por uma série de avaliações antes de ser liberado para soltura. “Nós tivemos um acionamento para resgate de um tamanduá-mirim, em uma residência próxima ao Parque Estadual do Rio da Onça. Ela acabou saindo da área de floresta e entrando nos fundos de uma residência. Fizemos uma avaliação técnica do animal e os procedimentos legais para poder realizar essa soltura”, explicou.

Nesses casos, além da avaliação técnica, a equipe do IAT faz uma avaliação ambulatorial para verificar a saúde do bicho antes da soltura. Já a microchipagem serve para que o órgão saiba por onde ele anda, se ainda se encontra dentro do seu habitat, e serve também para registro, como se fosse uma espécie de CPF.





O microchip também ajuda em caso de recaptura, em que o leitor indica, por exemplo, quantos anos se passaram entre as capturas e se aumentou de tamanho, contribuindo para a criação de programas e políticas públicas para incentivar o cuidado com a espécie.

