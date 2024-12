Tarifa do transporte coletivo em Apucarana sobe para R$ 4,80

A nova tarifa do sistema de transporte coletivo urbano de Apucarana (Centro-Norte) começou a valer no domingo (15). Com o reajuste de 6,67%, o valor foi para R$ 4,80. A chamada meia passagem passou a R$ 2,40.





Além da inflação do período, pesou no cálculo a reoneração gradual da folha de pagamento imposta pelo governo federal prevista para ter início a partir de 2025 e que atinge, entre diversos outros setores, o de transporte.

Segundo o prefeito Júnior da Femac, além de ser uma obrigação contratual, o reajuste anual da tarifa garante o equilíbrio financeiro da concessionária e a continuidade da qualidade na prestação dos serviços. Ele também afirmou que a prefeitura manterá o subsídio à tarifa para que o transporte coletivo permaneça acessível à população.





“Queremos que o apucaranense utilize cada vez mais o transporte urbano de passageiros. É salutar para o meio ambiente, para a mobilidade urbana, e por isso o poder público municipal manterá, sempre dentro da prudência e dos limites legais, suporte para que a atividade se mantenha sustentável em Apucarana.”





Além da inflação relacionada ao preço dos insumos, folha de pagamento e diesel com uma variação de 16,78% e 3,40% respectivamente, considerando os custos em 2023 e 2024, tiveram importante impacto no cálculo, segundo explica o executivo da VAL (Viação Apucarana Ltda), Roberto Jacomelli.





Ele afirma que a partir de janeiro a concessionária terá um considerável acréscimo de custos somente em folha de pagamento. “Ao considerarmos o reajuste salarial concedido à categoria e a reoneração da folha, teremos um impacto a maior de 16,78% somente em folha de pagamento”, justificou Jacomelli.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: