TCE barra programa de terceirização das escolas de Ratinho Junior

O programa Parceiro da Escola, iniciativa do governo estadual que visa terceirizar serviços administrativos em 204 estabelecimentos em todo o Paraná, foi suspenso pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado). A decisão desta sexta-feira (15) foi do conselheiro Fábio Camargo, que atendeu pedido de medida cautelar protocolado pelo deputado estadual Professor Lemos (PT). O parlamentar havia apontado falhas, como a ausência de estudo técnico preliminar, falta de orçamento específico e critérios de seleção considerados desproporcionais.





Segundo Camargo, o projeto que aprovou a terceirização não possui os estudos necessários para demonstrar “a igualdade de condições entre os ingressos ao sistema de ensino e a justificativa adequada para o ingresso do serviço público por ausência de concurso público”. O projeto aprovado pela Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) deixa as contratações a cargo das empresas. O TCE determina que os deputados estaduais fiscalizem os contratos já firmados com a iniciativa privada.

