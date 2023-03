Temporal deixa 250 famílias desabrigadas após rio transbordar e inundar seis bairros em Bandeirantes

A cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, acordou neste domingo (5) assustada por conta do alto volume de chuva que atingiu o município. A grande quantidade de água fez com que o Córrego Ribeirão das Antas transbordasse, inundando 250 residências. Segundo a Defesa Civil de Bandeirantes, foram 160 milímetros de chuva em 20 minutos. Até o momento não há registro de feridos e a população está sendo encaminhada para abrigos improvisados. A Defesa Civil do Paraná está a caminho de Bandeirantes para avaliar a situação na cidade.







Richard Damasceno, diretor de Operações e coordenador da Defesa Civil de Bandeirantes, explica que a forte chuva começou por volta das 4h30 da manhã na zona rural. Segundo o cálculo feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 20 minutos a região do Sertãozinho, Juca Batista e Ponte Preta recebeu 160 milímetros de chuva. “Algumas represas que ficam em propriedades particulares na região ajudaram a conter a água, se não fossem elas, o desastre teria sido muito pior”, destaca. Ele ressalta que nenhuma represa se rompeu. Além de danos nas casas, a chuva também causou prejuízos para a agricultura e pecuária da cidade.





Na área urbana, os pontos de inundação começaram, por volta das 5h e os bairros mais afetados foram: Vila São Pedro, Jardim União, Vitória e Invernada. Damasceno explica que o Córrego Ribeirão das Antas, que começa na área rural e corta o perímetro urbano da cidade, não suportou o volume de água e transbordou. Tanto na região rural quanto urbana, 250 famílias precisaram deixar as casas. O número de desabrigados ainda está sendo contabilizado pelo município.