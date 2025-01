Temporal derruba árvore e galhos em Rolândia e Defesa Civil alerta para mais chuvas nesta quarta

O temporal que assolou Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) no começo da tarde desta quarta-feira (22) provocou quedas de árvore e galhos em dois pontos distintos da cidade, informaram a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Defesa Civil Municipal.



Uma árvore seca caiu em uma área privada na rua Ivaí, no Jardim Nobre. Na Avenida Leopardos, no Manoel Muller, a força da natureza lascou uma árvore e quebrou galhos dela, em uma residência. Ninguém se feriu.



Os servidores da secretaria e membros da Defesa Civil estão em campo, promovendo o rescaldo do serviço e os reparos necessários. Entretanto, há previsão de mais chuvas para as próximas horas.







A Defesa Civil avisa que, em casos de destelhamento em edificações, ocorridos por vendavais ou granizo, é fornecida lona plástica para amenizar a situação. O órgão sugere manter uma pequena lona plástica disponível para cobrir móveis ou eletrodomésticos em caso de uma tormenta, minimizando eventuais prejuízos com esses itens.



Contudo, durante uma tempestade ou vendaval, é desaconselhável subir em telhados, a fim de evitar acidentes e piorar a situação do desastre.







Quem quiser receber os alertas enviados pela Defesa Civil do Paraná deve enviar um SMS (mensagem de texto de celular) para o número 40199, com o número do CEP da residência.



O telefone da Defesa Civil de Rolândia é o (43) 99166-0402 (WhatsApp).