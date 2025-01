Temporal em Londrina derruba árvores sobre fios elétricos e veículos

O temporal que atingiu Londrina no início da noite deste sábado (26) provocou 16 quedas de árvores e um alagamento, segundo relatório da Defesa Civil. Em uma das ocorrências, no Bosque Central de Londrina, dois veículos foram atingidos em uma queda na Avenida Rio de Janeiro. Não há relato de feridos em nenhuma das situações.





De acordo com o relatório, a região mais atingida foi a suo, que concentra oito das notificações, seguida do centro, com cinco avisos de ocorrências. As áreas leste e oeste tiveram duas intercorrências alertadas cada.

O temporal do sábado foi intenso, com vento de 25,9 km/h e rajadas de mais de 67 km/h. O acumulado de chuva chegou a 21 mm de precipitação.





Nas ruas Noemia Barroso Machado (Lagoa Dourada, zona sul), Rua dos Caquizeiros (Jardim Interlagos, leste) e Raul Faria Carneiro (Jardim Leonor, oeste), quedas de árvores provocaram danos na rede elétrica e bloqueio total da via. Já na Rua Pedro Pereira Da Silva, no Parque das Indústrias, foi registrado um alagamento – o local foi inserido no cronograma de vistorias para solucionar possíveis ocorrências futuras.





Já no Bosque Central, além da árvore que atingiu dois carros, galhos caíram por todo o local.