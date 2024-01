Terça-feira é último dia de desconto de 6% no IPVA para veículos com final de placa 9 e 0

A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná informam que a última oportunidade de quitar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2024 com desconto de 6% à vista ocorre nesta terça-feira (23) para veículos cujas placas terminam em 9 e 0.







Tanto os proprietários que optam pelo pagamento integral com o desconto quanto aqueles que escolhem parcelar em cinco vezes devem efetuar o pagamento na data. Veículos com finais de placa 7 e 8 devem recolher o imposto nesta segunda-feira (22).

Publicidade

Publicidade





Na semana passada, tiveram vencimento os prazos dos veículos com placas terminadas em 1 e 2 (dia 17), 3 e 4 (dia 18) e 5 e 6 (dia 19).





Assim como já vinha ocorrendo em exercícios anteriores, as guias do IPVA não são enviadas pelos correios. A Fazenda e a Receita também não encaminham boletos por e-mail nem aplicativos de mensagens.

Publicidade





Os contribuintes do Paraná devem gerar as guias de recolhimento (GR-PR) por meio dos canais oficiais como o Portal IPVA, os aplicativos Serviços Rápidos da Receita Estadual (disponível para Android e iOS) e Detran Inteligente, além do Portal de Pagamentos de Tributos.