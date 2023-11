Terminal Acapulco deve ficar pronto apenas em fevereiro de 2024, diz secretário

Construído pela mesma empresa responsável pela reconstrução do terminal Ouro Verde na Zona Norte, o terminal Acapulco deve levar pelo menos mais dois meses para ficar pronto aos usuários de ônibus que moram ou trabalham na zona sul de Londrina.





Apesar da estrutura metálica praticamente pronta, com mais de 90% de execução, o problema está na obra viária na marginal da PR-445, que fica em frente ao terminal.





Segundo o secretário municipal de obras, João Verçosa, a última data prevista em aditivo para entrega era dezembro, mas as chuvas provocaram atrasos e o terminal só poderá ser liberado entre o final de janeiro e começo de fevereiro. "A obra de pavimentação teve prejuízos nos dias de chuva e a obra da marginal ainda está com 55%. Só vamos entregar só quando as duas estiverem prontas."





O equipamento do transporte coletivo só vai poder ser liberado depois que a obra viária for concluída, uma vez que o trecho servirá usado pelos ônibus.





A empresa Costa Oeste Construções LTDA, não deve ser penalizada pelo atraso, que foi justificado, segundo Verçosa. "São atrasos justificados. A gente tenta entregar dentro do prazo. Quando há erro, a gente pode até penalizar. Entendemos que existiu um fator extra que justificou o atraso", ponderou Verçosa.





O terminal foi ampliado em quase duas vezes, passando para um total de 3.488,35 m². As obras do Acapulco custaram R$ 11,4 milhões aos cofres públicos. Já a duplicação da PR-445, entre as avenidas Chepli Tanus Daher e Eurico Gaspar Dutra, de responsabilidade da mesma empresa e está orçada em R$ 5,2 milhões.