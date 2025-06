Termômetros marcam -2ºC em Guarapuava que tem sensação térmica de -5ºC nesta terça

O nascer do sol intenso não foi suficiente para espantar o frio de -2ºC que Guarapuava, município do centro-sul paranaense, registrou nesta terça-feira (24). Até mesmo quem saiu depois das 9h da manhã conseguiu conferir resquícios do cenário branquinho deixado pela geada do dia mais frio do ano até o momento.

A causa das baixas temperaturas é a massa de ar frio que passa pelo Sul do país, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A mínima registrada na cidade foi de -2ºC e a máxima prevista é de 8ºC, com sensações térmicas de até -5ºC. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Os pontos turísticos da cidade exibiam uma paisagem típica do inverno guarapuavano. O amanhecer no Parque do Lago e Lagoa das Lágrimas, cartões postais do município, mesclaram o laranja do sol ao branco da geada, que clareou quase tudo que é verde nos dois parques. Leia mais: Saúde Bebês de 12 meses receberão nova vacina de reforço contra meningite SANIDADE ANIMAL Organização internacional oficializa Brasil como país livre de gripe aviária Conflito no Oriente Médio Embaixador do Irã no Brasil afirma que país seguirá com enriquecimento de urânio HABITAÇÃO Cohapar faz entrega de chaves de 88 apartamentos em Londrina

Os lagos exibiam uma névoa, por conta do contato da água com a atmosfera e alguns poucos curiosos vinham admirar e fotografar o frio antes das 7h. Além disso, os espaços que são utilizados diariamente para prática de exercícios físicos, foram ocupados pelos atletas apenas após às 9h da manhã. Publicidade





Foto: Amanda Borges





Os guarapuavanos que precisaram sair de casa cedo não economizaram agasalhos. Esse é o caso da Tatiane dos Santos Vaz, atendente do quiosque do Terminal da Fonte. Há 13 anos, ela chega ao Terminal às 6h30. Mas há seis meses não vem sozinha, está grávida da Beatriz. “Acho que de todos nós, a que está mais quentinha é ela”, brinca.

Além disso, antes de sair de casa, a atendente também apresentou a geada ao filho mais velho Thomas, de sete anos. “Ficou encantado, porque como ele nunca tinha visto é tudo novo. Passava o dedinho. Queria saber o porquê, de onde veio aquele gelo”. Publicidade

Assim como Tatiane, Eliane de Fátima Machado saiu de casa cedo, às 7h40, para esperar o ônibus que a leva até a casa onde trabalha de empregada doméstica. Segundo ela, o que esquenta a espera da condução é o cafézinho com leite. “A sorte é que no meu trabalho é bom mesmo com o frio, porque eu começo a pegar em água gelada só depois do almoço”, disse, aliviada.

Diferente das duas guarapuavanas já habituadas com os invernos da cidade, o paulista Leandro Naves viveu temperaturas negativas pela primeira vez. “Eu vejo a temperatura de São Paulo e a mínima de lá é a máxima daqui. Eu tive que vestir meu armário inteiro, estou com quatro camisas, duas calças, duas luvas”, comenta Naves. Ele se mudou para Guarapuava há três anos para estudar Jornalismo na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Publicidade



Amanda Borges

Frio no campo

Na área rural de Guarapuava, o frio preocupa grande parte dos produtores rurais do município. Segundo Leandro Michalovicz, agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural de Guarapuava (IDR), as condições climáticas dessa semana podem causar danos especialmente ao plantio de hortaliças, legumes e frutas. Publicidade “Aqui na região a gente tem muito o cultivo de hortaliças sem estufa, então quem precisa cultivar dessa maneira acaba tendo mais perdas”, aponta o agrônomo. Contudo, no caso dos cereais de inverno como cevada e trigo, muito produzidos em Guarapuava, os danos são menores por serem culturas adaptadas a esse clima.



Foto: Amanda Borges





Publicidade

Previsão para os próximos dias