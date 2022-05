Terreno do Iapar avaliado em R$ 8,7 milhões será colocado à venda

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater (IDR-Paraná) abriu Edital para a venda de um lote com aproximadamente 22 hectares situado na Gleba Cafezal, em Londrina – PR. A alienação se dará por concorrência pública, com lance mínimo de R$ 8,743 milhões.



A venda ocorre porque o avanço da malha urbana e o crescimento da população ao redor tornaram a área inapropriada para as atividades pesquisa, explica o diretor de gestão de negócios da instituição, Altair Sebastião Dorigo.

Dorigo acrescenta que o recurso angariado com a venda será integramente destinado às atividades de pesquisa do Instituto, como modernização de laboratórios e estações de pesquisa e aquisição de equipamentos.

A sessão para abertura dos envelopes com propostas está programada para o dia 28 de junho, às 10h, na sala de licitações do setor de compras, situada na sede londrinense da entidade.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (43) 3376-2148 ou [email protected] e [email protected] (com informações da assessoria de imprensa do IDR-PR)

Serviço

Concorrência pública para venda de lote em Londrina

Edital: www.comprasparana.com.br

Abertura das propostas: 28/06/2022, às 10 horas

Local: sala de licitações do setor de compras (rodovia Celso Garcia Cid, km 375 | Londrina – PR)