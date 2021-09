Teste seletivo da Prefeitura de Londrina tem 83,13% de comparecimento

A Prefeitura de Londrina realizou, na tarde deste domingo (19), teste seletivo para contratar profissionais da educação básica e preparadores de cadáveres. Nesta edição, 124 vagas para a função de professor, dez para a de educador físico e duas para a de preparador de cadáveres foram ofertadas pelo município. Conforme divulgado pela Secretaria de Recursos Humanos de Londrina, a taxa de comparecimento foi de 83,13%, uma das mais altas dos últimos anos. A lista de aprovados será divulgada no dia 27 de setembro, no Jornal Oficial do Município.

A londrinense Ana Carolina da Silva, 23, realizou a prova na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, na zona leste da cidade, depois de ter se preparado através de provas anteriores e videoaulas "que auxiliam com o que mais cai", contou. "Assim eu fui me preparando no tempo disponível que eu tinha”, comentou.

