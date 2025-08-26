Testemunhas dizem que PM que atirou em atleta em Londrina assediava mulheres; defesa nega

Depoimentos de quatro testemunhas do incidente em que o atleta de kickboxing David Silveira foi baleado no abdômen, na noite de sábado (23), em um bar, disseram ao delegado do 5º Distrito Policial de Londrina, Magno Miranda, que o autor do disparo e amigos assediavam pessoas que estavam no estabelecimento, incluindo a namorada do instrutor de artes marciais.





O inquérito policial foi instaurado na segunda-feira (25) e, embora tenha um prazo de 30 dias, Miranda projeta uma conclusão em um período mais curto. Ele solicitou ao hospital o prontuário do atleta para avaliar a gravidade do ferimento.

De acordo com o delegado, além da namorada do atleta, foram ouvidos funcionários e o proprietário do Bar do Japa, onde houve a confusão. “A motivação [segundo os testemunhos] foi um desentendimento que houve no estabelecimento onde estava o casal com essa pessoa [policial]. Houve troca de ofensas, o lutador teria agredido fisicamente e o PM efetuou um disparo”, resume os relatos.





Além das testemunhas, Miranda vai ouvir o próprio atleta, quando houver condição física para ser ouvido, e deve deixar o interrigatório do suspeito por último, o que daria a chance de esclarecer e se defender de todas as acusações feitas pelas testemunhas durante o inquérito.

A Polícia Civil também teve acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação da exaltação dos ânimos dos envolvidos, mas, não houve a captura do momento do disparo.





Em uma publicação nas redes sociais, familiares e amigos afirmam que, na noite dos fatos, ele estava com sua namorada no estabelecimento “quando um grupo de homens embriagados a assediou, fato que ocorreu com outras mulheres no local”. Ainda nas publicações, David e a namorada teriam decidido sair do local, mas, foram perseguidos, o que levou ao confronto que culminou no disparo contra ele.

Ainda segundo a publicação, o disparo atingiu a bexiga e os intestinos delgado e grosso. Ele passou por cirurgia de emergência e permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Evangélico de Londrina, para onde foi encaminhado após ser levado para o HU (Hospital Universitário) – a assessoria de imprensa informou que a equipe médica do HU já estava atuando em uma cirurgia, como Silveira precisava de intervenção de emergência, foi redirecionado.





O comunicado nas redes sociais ainda afirma que o atleta está consciente, mas que seu estado de saúde ainda é grave e demanda cuidados médicos intensivos.

O comunicado ainda ressalta que “David nunca esteve envolvido em confusões e sempre foi reconhecido por sua postura ética, dentro e fora dos ringues, sendo uma referência no esporte que pratica”. Proprietário de uma academia de artes marciais na zona sul de Londrina, David Slveira tem títulos nacionais e internacionais de kickboxing.





A assessoria do Hospital Evangélico voltou a afirmar que não tem autorização para dar informações sobre o estado de saúde do paciente. A família deve manter amigos e seguidores informados pelas redes sociais.

