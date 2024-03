Tokenização NFTs de CPR Verde promete revolucionar mercado de ativos ambientais

Como forma de incentivar e financiar ações de reflorestamento e manutenção de vegetações nativas nas propriedades rurais, os produtores rurais podem receber o CPR Verde (Cédula de Produtor Rural). Assim, o produtor recebe para manter seus espaços de vegetação.





A comercialização desses títulos ganha destaque com um mercado estimado de R$30 bilhões até 2025, por isso, a Brasil Carbono, empresa gaúcha, investe na emissão e comercialização desses títulos. Com um foco em atender empresas e pequenos produtores rurais, a empresa já conta com mais de 70 títulos registrados e está em processo de registro de mais 60.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com um projeto inédito, a empresa é pioneira no lançamento da okenização de CPR Verde em uma plataforma inovadora no mercado, trazendo o primeiro Painel de Transparência com acesso ao público em geral.





O trabalho da Brasil Carbono de tokenização consiste na transformação desses títulos em NFTs tokens digitais, facilitando sua negociação e aumentando a transparência e liquidez desse mercado. A empresa inova lançando uma plataforma, que conta com um painel de transparência único na América Latina até o momento.



Publicidade





"A tokenização nos permite ter rastreabilidade dos projetos, o que os torna mais confiáveis. Com os tokens NFTs, de qualquer lugar do mundo você vai poder comprar e ver toda a rastreabilidade dos projetos em nossa plataforma, desde os dados do produtor rural, lá no interior do Brasil, até o registro desse ativo na B3. Isso traz segurança para todos: para quem investe e para quem compra esses ativos com objetivo de neutralizar suas pegadas de carbono”, exemplifica Estevão Manuel Aliprandini, diretor da Brasil Carbono.





Ele reforça que, uma empresa que quer e precisa se posicionar como amiga do meio ambiente, neutralizando suas emissões de CO2, pode agora com um clique na plataforma comprar, neutralizar e ficar em evidência no painel de transparência.

Publicidade