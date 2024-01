Transações por DOC chegam ao fim em 15 de janeiro após quatro décadas em operação

As transações via DOC (Documento de Ordem de Crédito) estão com os dias contados. A partir das 22h da próxima segunda-feira (15), bancos deixarão de oferecer a modalidade de transferência após quase quatro décadas em operação, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nesta semana.





A data limite para agendamentos das transações é 29 de fevereiro, quando o sistema será encerrado em definitivo. A TEC (Transferência Especial de Crédito), exclusiva para empregadores pagarem benefícios a funcionários, também será descontinuada.

O DOC, criado em 1985 pelo BC (Banco Central), só efetiva as transferências um dia depois do banco receber a ordem. O fim da modalidade vem na esteira da predileção pelo Pix, que, em pouco tempo, se tornou a operação bancária favorita dos brasileiros.





"Tanto a TEC quanto o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos", afirmou Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, em nota enviada à imprensa.

"Os clientes têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado."





De acordo com um levantamento feito pela Febraban com base em dados do BC, o DOC foi usado em 18,3 milhões de operações no primeiro semestre de 2023 -apenas 0,05% das 37 bilhões de transações feitas no período.

A modalidade ficou bem atrás de cheques (125 milhões), TED (448 milhões), boleto (2,09 bilhões), cartão de débito (8,4 bilhões) e cartão de crédito (8,4 bilhões). O Pix, líder desde 2022, se manteve à frente com 17,6 bilhões de operações.





O valor máximo das transações por DOC e TEC é de até R$ 4.999,99. Já o do Pix é ajustável e tem restrições de horário para segurança dos correntistas: das 20h às 6h, a quantia máxima para transferências é de R$ 1.000, mesmo que enviadas de forma fracionada. O limite noturno pode ser aumentado, embora essa não seja a recomendação do BC.