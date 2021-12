Trânsito do Contorno Norte, em Maringá, é liberado nesta quinta-feira

Motoristas podem trafegar pelo Contorno Norte, em Maringá desde as 10h desta quinta-feira (16). No último dia 5, o trânsito na área havia sido proibido para instalação de vigas, nos oito viadutos que estão sendo duplicados na via.

Das 48 vigas previstas, 47 foram instaladas. Uma delas, de sustentaão do viaduto da Avenida Kakogawa, sofreu danos no momento em que estava sendo içada.

A empresa terceirizada que presta serviços de duplicação dos viadutos está produzindo uma nova viga e deve proceder a instalação em meados de janeiro. Não haverá necessidade de novo fechamento do viaduto, anuncia o Executivo.







A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade alerta que, no período em que o contorno esteve fechado, muitas pessoas aproveitaram para caminhar ou pedalar no local. Com a abertura do tráfego, a via deverá ser utilizada apenas por veículos automotores.