Saída deambulâncias

Trânsito na Dez de Dezembro será alterado para dar mais agilidade ao Samu em Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
01 set 2025 às 09:30

Divulgação/CMTU
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) finalizou o projeto para alterar o acesso de ambulâncias na sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), localizada na Avenida Dez de Dezembro, ao lado do terminal rodoviário.


A alteração proposta vai facilitar e agilizar a saída de ambulâncias para atendimentos na região norte de Londrina. Atualmente, os socorristas deixam a sede pela Avenida Dez de Dezembro, passam em frente a rodoviária e precisam fazer o contorno por baixo do viaduto com a Leste-Oeste para seguir para a zona norte. Em muitos horários do dia, os veículos perdem minutos preciosos de atendimento para fazer o contorno.

O projeto, elaborado em conjunto com o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), vai viabilizar a saída das viaturas direto pela Rua Potiguares no cruzamento com a Dez de Dezembro, permitindo que as equipes já saiam direto no sentido para a zona norte.


O diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti, explica que serão executadas duas intervenções no local. “Será feito o rebaixamento da calçada da sede na saída para a Rua Potiguares e o retorno das ambulâncias após os atendimentos também será feito pelo Potiguares em uma terceira faixa que iremos abrir ali, exclusiva para o uso das equipes do Samu”, apontou.

Serão instalados também semáforos exclusivos para indicar a saída das viaturas e semáforos de pedestres para garantir a segurança de motoristas e pedestres na região. “No momento da saída, os socorristas vão acionar este semáforo e automaticamente haverá o fechamento dos demais semáforos interrompendo o tráfego nos dois sentidos da Dez de Dezembro”, completou Sambatti.


O presidente da CMTU, Fabrício Bianchi, ressaltou a importância da mudança e destacou a agilidade da Companhia em finalizar o projeto, que atende uma demanda das equipes do Samu desde da inauguração da sede, em março de 2023.


“Sabemos que cada segundo perdido no atendimento médico é crucial para salvar uma vida e esta alteração vai garantir uma melhor condição para o deslocamento das equipes. Nos surpreendemos quando soubemos que este pedido tinha sido feito há mais de dois anos. Por isso, colocamos como prioridade esta mudança que temos certeza que será a melhor alternativa depois dos nossos estudos técnicos”, frisou.


O presidente do Ippul, Cláudio Bravim, afirmou que o projeto já está em análise no órgão. “Está entre as nossas prioridades neste momento e vamos finalizar nos próximos dias”, declarou. As mudanças serão implementadas e executadas pela Secretaria de Obras nas próximas semanas. 

Londrina samu transito CMTU
