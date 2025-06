Trator furtado é recuperado em plantação de milho em Sertanópolis

Um trator modelo Caterpillar 928H que havia sido furtado foi recuperado na tarde desta terça-feira (24) em uma plantação de milho nas proximidades do antigo lixão municipal de Sertanópolis (região Metropolitana de Londrina).





Segundo a Polícia Militar, o proprietário do maquinário procurou ajuda após localizar o trator por conta própria, durante buscas que vinha fazendo desde a manhã de segunda-feira (23), quando o furto ocorreu. Ao seguir rastros em uma estrada rural, ele encontrou o equipamento abandonado e solicitou apoio policial.

Policiais se dirigiram ao ponto onde estava o trator, que foi removido com apoio da patrulha rural e levado para a frente do destacamento da PM na cidade. Ainda de acordo com o relato, pessoas que passavam pela área ouviram gritos de pessoas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado.





O caso segue sob investigação e o trator foi devolvido ao proprietário.