TRE decide nesta segunda rumos de ação contra deputado londrinense Jairo Tamura

Os desembargadores do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) decidem nesta segunda-feira (28) se o recurso apresentado pela suplente do PL, a vereadora curitibana Carlise Kwiatkowski (PL), será acatado para iniciar uma ação que pode resultar na perda do mandato do deputado estadual Jairo Tamura (PL) por infidelidade partidária. Ele ficou com a cadeira do ex-deputado Marcel Micheletto (PL), eleito prefeito de Assis Chateaubriand (Oeste).





Carlise propôs a representação em 2024, pedindo a exclusão de Tamura e de Rômulo Quintino (PL) da lista de suplentes do PL, já que os dois se desfiliaram da legenda e depois retornaram, o que poderia caracterizar infidelidade partidária.

Durante a janela partidária, Tamura, que era vereador, migrou para o União Brasil para tentar concorrer à Prefeitura de Londrina, mas ele não chegou a se candidatar.





O retorno ao Partido Liberal ocorreu em dezembro com aval dos diretórios municipal e estadual da legenda. Foi uma tentativa de pacificar a situação em torno de sua vaga, mas outros suplentes levaram questionamentos à Justiça Eleitoral.





