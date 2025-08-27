Trecho da marginal da PR-445 será interditado para recapeamento asfáltico

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá interditar, nesta quinta-feira (28/09) das 9h às 16h, um trecho da Rua Edwy Taques de Araújo, marginal da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), até a rotatória com a Avenida Octávio Genta, na Zona Sul de Londrina. O fechamento ocorrerá para que seja realizado o recape asfáltico de, aproximadamente, 150 metros daquela via.





Para contornar a interdição, os motoristas que estiverem na Edwy Taques de Araújo (marginal da PR-445), sentido Tamarana, deverão acessar a Rua João Rogério Ribeiro Bonesi, ao lado da Universidade Positivo, seguir até o trecho já liberado da Octávio Genta e fazer a conversão à esquerda para acessar, mais à frente, a mesma Edwy Taques de Araújo.

A interdição, que deveria ter acontecido semana passada, e as sinalizações necessárias para a segurança dos motoristas e a melhor fluidez do trânsito no local, são de responsabilidades da Executar Comercial e Serviços LTDA, construtora que realiza os serviços na ligação entre as avenidas Waldemar Spranger e Octávio Genta.





A CMTU pede aos condutores que estiverem circulando nas proximidades da interdição que reduzam a velocidade e redobrem a atenção à sinalização para evitar acidentes.



