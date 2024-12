Trechos de rodovias do Noroeste do Paraná estão totalmente bloqueados

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) divulgou nesta terça-feira (10) as condições atuais de interdição e de bloqueio parcial de tráfego de rodovias estaduais, devido às fortes chuvas dos últimos dias. Todos os trechos atingidos contam com sinalização provisória do DER/PR para orientar os usuários, que devem seguir com cautela redobrada durante este período.





Alguns bloqueios têm relação direta com o aumento do nível dos rios e devem voltar a receber tráfego normal quando as águas baixarem. As cheias dos rios na região Noroeste levaram a interdições em pontes. Na Região Metropolitana de Curitiba uma rodovia está em meia pista devido a uma erosão.

GUARAPUAVA





Além disso, o DER/PR orienta condutores de veículos pesados a não utilizarem a PR-364 como rota alternativa durante a interdição total no km 309 da BR-277, em Guarapuava, pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). A rodovia federal está com tráfego totalmente bloqueado após queda de barreira desde a manhã de domingo (8).

Por se tratar de pista simples, sem acostamentos e em região de serra, atualmente com chuvas constantes, as panes em veículos pesados resultam em congestionamentos e longos períodos de espera para todos os usuários.





A orientação aos caminhoneiros é para procurarem outras rotas apesar da distância maior, aguardarem a liberação da BR-277 em pontos de parada, ou mesmo que retornarem ao ponto de origem, utilizando a PR-364 somente em último caso.

VOLUME DE CHUVA





O fim de semana foi de muita chuva em todo o Paraná. Em alguns pontos do Estado, como nas regiões Centro-Oeste e o Noroeste, a precipitação acumulada foi 84% superior à média histórica para dezembro. Nesta segunda-feira (9) o Estado teve mais um dia chuvoso na maioria das regiões, com acumulados que ultrapassaram 300 milímetros em algumas regiões, principalmente no Noroeste.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: