Trem atinge caminhão com trabalhadores e deixa sete feridos no Noroeste

Um acidente entre um caminhão e um trem deixou sete pessoas feridas na manhã deste sábado (6) em Jandaia do Sul (Noroeste). Duas vítimas estão em estado grave. Uma foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana (Centro-Norte), e outra ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão seguia de Bom Sucesso para Jandaia do Sul quando, ao atravessar um cruzamento ferroviário, foi atingido transversalmente pela locomotiva. O veículo transportava trabalhadores em um compartimento adaptado com bancos, embora conste no sistema da PRF como caminhão de carga.

A PRF destacou ainda que o local do acidente é sinalizado, embora registre colisões entre trens e veículos pesados frequentemente, por ser uma curva em aclive.



A linha férrea já foi liberada, mas o caso segue em apuração.



(Atualizada às 12h06)





