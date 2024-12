Três a cada quatro famílias do Alegro Village são chefiadas por mulheres

Após dez anos de espera e problemas, as 144 famílias contempladas para morar no residencial Alegro Village, no conjunto Jamile Dequech, na zona sul de Londrina, finalmente receberam as chaves. A entrega oficializando o término das obras aconteceu na última terça-feira (16), em cerimônia no próprio residencial. A partir de agora, as pessoas já podem se mudar para o próprio apartamento.





A maioria dos futuros moradores são mulheres, chefes de família, o que corresponde a 76% do total, de acordo com levantamento da Cohab (Companhia de Habitação de Londrina). É o caso da atendente Karine Brito, que sozinha cuida dos filhos e que sempre morou de aluguel. “É uma grande vitória, sou mãe solo, batalho muito. É gratificante saber que vou pagar o que é meu e não dos outros. Vou começar 2025 com o pé direito”, definiu.

Quem também está feliz com a certeza de que no próximo ano terá um lugar para chamar de seu é a dona de casa Anita Nogueira, que há 14 anos estava na fila de habitação. Ela pretende se mudar em janeiro com o marido. “Gasto um dinheiro de aluguel que não volta mais, é um dinheiro que agora vou pagar o apartamento”, contou.





