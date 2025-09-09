Pesquisar

Vingança

Três homens são presos por envolvimento em homicídio de adolescente em Porecatu

Redação Bonde com Polícia Civil
09 set 2025 às 17:20

Foto: Divulgação/PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu três pessoas envolvidas no homicídio que vitimou Bruno Gabriel dos Santos Barbosa, de 17 anos. A ação aconteceu nesta terça-feira (9), em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).

A operação visou o cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Porecatu e mobilizou 30 policiais civis.

Durante a ação, foram presos três homens, de 23, 25 e 32 anos, investigados pela participação no homicídio qualificado que vitimou o adolescente no início de agosto deste ano.

De acordo com o delegado da PCPR Elisandro de Souza Correia, as apurações identificaram a participação de cinco indivíduos no crime, que teria sido motivado por uma vingança.

A PCPR também verificou que cada um agiu com papéis definidos de mandante, executor e partícipes. 

“Contudo, foi constatado que o executor direto do homicídio foi vítima de outro homicídio poucos dias após o crime, fato que também está sob investigação nesta delegacia”, explicou. 

Dessa forma, a operação visava cumprir os quatro mandados de prisão expedidos contra os demais envolvidos. "A investigação foi complexa e conseguiu desvendar toda a estrutura criminosa por trás da morte do adolescente. A prisão dos envolvidos era uma prioridade para restabelecer a ordem e a justiça", afirmou.


Um dos investigados, apontado como o participante do crime, permanece foragido. As diligências prosseguem de forma ininterrupta para sua localização e captura. Os três presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.


presos Homicídio Homicídio qualificado Porecatu adolescente
