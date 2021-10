Acidente entre dois veículos mata três e deixa dois feridos na PR-317

Três ocupantes de um Volkswagen Gol, sendo dois homens e uma mulher, moradores do distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão (Centro), morreram em acidente entre dois carros por volta das 4h39 deste domingo (24) no km 156 da PR-317, no trecho entre Peabiru (Noroeste) e Engenheiro Beltrão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Outra passageira do Gol e o motorista do Chevrolet Vectra, o outro veículo envolvido, ficaram feridos.

Continua depois da publicidade





A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou ter se deslocado ao local após ser comunicada pela Concessionária Viapar e avistou o Gol, com placa de Maringá (Noroeste), capotado à margem direita da rodovia, na sua mão de direção.





O Vectra, emplacado em Engenheiro Beltrão, foi encontrado à margem esquerda, no canteiro central da pista.

Continua depois da publicidade





Os automóveis trafegavam no mesmo sentido de direção, conforme a PRE.





Os feridos foram encaminhados ao hospital e os veículos, removidos ao pátio da Polícia Rodoviária.