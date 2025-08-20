Pesquisar

Moto atingiu pedestre

Três pessoas ficam feridas em atropelamento na PR-445 em Cambé

Redação Bonde
20 ago 2025 às 08:43

Divulgação/PRE
Um atropelamento registrado por volta das 19h desta terça-feira (19) deixou três pessoas feridas na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na altura do quilômetro 84 da rodovia.


De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150, com placa de Cambé, conduzida por um jovem de 20 anos, que seguia no sentido Londrina–Cambé. O veículo acabou atingindo um pedestre de 35 anos que atravessava a rodovia.

O condutor e um passageiro, também de 20 anos, ficaram feridos e foram encaminhados à Santa Casa de Cambé. Já o pedestre foi socorrido ao Hospital Universitário de Londrina.


As circunstâncias do acidente serão investigadas. O teste do bafômetro não foi aplicado no motociclista, já que ele estava hospitalizado.

