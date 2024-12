Três socorristas e paciente morrem em acidente com ambulância e caminhão no Paraná

Quatro pessoas morreram na noite desta quarta-feira (25) após uma batida entre um caminhão e uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na BR-476, em Paulo Frontin, no sul do Paraná.



Todas as quatro pessoas estavam na ambulância: um médico, uma enfermeira e o paciente, além do motorista do veículo. As duas pessoas que estavam no caminhão tiveram ferimentos leves.





De acordo com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), o motorista da ambulância chegou a ser resgatado com vida, em estado gravíssimo. Ele foi levado para o Hospital Regional São Camilo, em União da Vitória, mas acabou morrendo.