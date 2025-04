Triatleta londrinense vence prova geral de Triathlon em Carlópolis

O triatleta Francisco Luiz Viana Neto, de Londrina, foi o vencedor do Triathlon de Carlópolis (Norte Pioneiro), disputado no fim de semana em comemoração aos 118 anos do município paranaense. A prova foi organizada com apoio da Federação Paranaense de Triathlon e reuniu atletas de diversas cidades.





Francisco conquistou o título de campeão geral da competição, garantindo mais uma importante vitória para o esporte londrinense. Outros dois representantes da cidade também se destacaram na disputa. Alysson Fernando foi o primeiro colocado na categoria de 45 a 49 anos, terminando ainda com o 4º melhor tempo geral. Já Marcos Antônio da Silva venceu na categoria de 55 a 59 anos e ficou em 6º lugar no ranking geral.

Os atletas fazem parte da Atril (Associação de Triathlon de Londrina), que mantém o foco total nos preparativos para o Campeonato Mundial Multiesporte, que será disputado entre os dias 20 e 28 de junho. A participação da equipe conta com o apoio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), da Prefeitura de Londrina.