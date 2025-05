Troca de tiros com a PM termina com dois mortos na zona norte de Londrina

Uma ação da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) terminou com dois homens mortos após confronto armado na noite de quinta-feira (29), em uma residência na Rua Brigadeiro Franco, no Jardim Paulista, em Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar), as equipes foram até o local após receberem informações de que havia pessoas armazenando armas e entorpecentes no endereço.





Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), ao tentarem fazer a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, houve revide e os dois suspeitos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Durante buscas na residência, os policiais apreenderam cerca de 3,8 kg de maconha, 1,05 kg de skank, duas pistolas, além de uma faca, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar drogas, como sacos do tipo zip-lock. Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.





A ocorrência segue sendo investigada pela Polícia Civil.