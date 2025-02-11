Pesquisar

Revoga medida de Biden

Trump oficializa volta do canudo de plástico e refuta de papel

Thiago Bomfim - UOL/Folhapress
11 fev 2025 às 14:45

Reprodução/Canva
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje (10) uma ordem executiva para permitir que americanos voltem a usar canudos de plástico em larga escala. A decisão revoga uma medida de Joe Biden, que aplicou metas de redução do uso de plástico no país.

Trump assinou ordem para "voltar" aos canudos de plástico. Durante a assinatura, também criticou os canudos de papel que os substituíram. 

"Essas coisas não funcionam. Eu já as usei muitas vezes, e ocasionalmente, elas quebram, explodem. Se algo está quente, elas não duram muito tempo, tipo uma questão de minutos, às vezes uma questão de segundos. É uma situação ridícula."

O presidente já havia mencionado ordem em sua rede social, a Truth Social. Na última sexta-feira (7), Trump pediu "volta ao plástico" em sua rede social, a Truth Social. 


Em outra publicação, no sábado (8), escreveu: "A ORDEM do Crooked Joe [termo pejorativo para se referir a Joe Biden], 'NÃO USE CANUDOS DE PLÁSTICO, SÓ PAPEL', ESTÁ MORTO! Aproveite sua próxima bebida sem um canudo que se dissolve repugnantemente na sua boca!!!".


Medida vai contra iniciativa de Biden para redução de plástico. O democrata havia estabelecido metas de eliminação no consumo de utensílios de plástico - como canudos, talheres, pratos e copos- até 2035. 

Os canudos se tornarão símbolos mundiais da poluição por plástico por não serem normalmente recicláveis e durarem mais de 200 anos na natureza.

A ordem faz parte de campanha de Trump contra o ambientalismo. Logo no primeiro dia de mandato, o republicano retirou os EUA do Acordo de Paris, que prevê um esforço global pela redução do aquecimento global. 


Durante a campanha, Trump defendeu também exploração de petróleo e gás por perfuração, criticada por ativistas climáticos pelos grandes danos que a técnica traz ao meio ambiente.


Casa Branca postou foto de Coca Cola Diet com canudo de plástico para anunciar medida. O presidente possui um botão no Salão Oval somente para pedir o refrigerante.


Donald Trump Sustentabilidade Meio Ambiente estados unidos mundo
Últimas notícias

