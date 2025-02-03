Turistas estrangeiros injetaram R$ 5,8 bilhões na economia do Paraná em 2024

Os turistas internacionais injetaram aproximadamente R$ 5,8 bilhões na economia paranaense ao longo do ano passado.





É o que apontam cálculos feitos pela Secretaria do Turismo com base em dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e Bacen (Banco Central do Brasil).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quando comparado com o ano de 2023, o resultado apresenta um crescimento de 26% nos gastos de viajantes estrangeiros no Estado, que segundo estimativas foram de R$ 4,6 bilhões.





O gasto médio de cada viajante internacional também registrou crescimento por conta da variação cambial. A estimativa é que cada turista estrangeiro gastou um ticket médio de US$ 1,1 mil em 2024. O valor teve um crescimento de 12% quando comparado com 2023, quando o ticket médio por turista estrangeiro foi de US$ 1 mil.

Publicidade





O cálculo envolve gasto total de turistas internacionais no Brasil, total de turistas estrangeiros que visitaram o País, total de turistas estrangeiros que visitaram o Paraná e cotação do dólar no dia 28 de janeiro de 2025, que era de R$ 5,91.





“Isso mostra como o turismo é um setor importante que, quando bem trabalhado, pode se tornar um pilar sólido da economia”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

Publicidade





"Por meio destes cálculos, temos uma noção de quanto dinheiro foi injetado no Paraná, comprovando que nossas ações de fomento, a promoção internacional por meio de feiras, as diversas capacitações com o trade e o olhar dedicado do Governo do Estado ao setor, tem surtido efeito”.





Em âmbito nacional, os turistas estrangeiros gastaram em 2024 cerca de US$ 7,3 bilhões no Brasil, o que convertido em real vira R$ 43,3 bilhões. Segundo a pasta federal, trata-se do maior valor registrado nos últimos 15 anos, superando, inclusive, o período da Copa do Mundo de 2014, quando os turistas estrangeiros gastaram US$ 6,914 bilhões.

Publicidade





O diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor no Estado, Irapuan Cortes, afirma que o foco para 2025 é aprimorar ainda mais a captação de turistas estrangeiros.





“Esse grande valor que estima-se ter sido gasto no Paraná é apenas mais uma prova de como apostar na captação de viajantes internacionais é efetiva ao Estado, gerando arrecadação financeira, aquecendo os nosso comércios e serviços locais, gerando uma grande movimentação na economia. Para este ano, o propósito do Viaje Paraná é seguir avançando em ações efetivas de promoção do turismo paranaense, sobretudo, em público, turistas e agências de viagens estrangeiras”, afirmou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:



