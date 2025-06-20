Pesquisar

Tutor é preso por maus-tratos após cão ser resgatado em estado grave em Apucarana

Redação Bonde
20 jun 2025 às 09:31

Reprodução/Arquivo/PMPR
Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (19) em Apucarana, por maus-tratos a um cão. Sgundo a PM, o tutor já era reincidente em casos de negligência e havia sido orientado anteriormente a levar o animal ao atendimento veterinário, já que o cão apresentava sinais de cinomose. No entanto, ao retornar à residência do homem no Residencial Interlagos, os agentes encontraram o cachorro novamente em situação crítica: extremamente magro, prostrado e debilitado.


O cão foi resgatado por uma moradora da região e levado ao local para ser avaliado pelos agentes, que constataram o agravamento do estado de saúde do animal. Ele foi imediatamente recolhido por servidores do Cemsa (Centro Municipal de Saúde Animal) e levado por uma van da Prefeitura até uma clínica veterinária para atendimento emergencial.

Diante da reincidência e da condição do animal, o tutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à 17ª SDP (Subdivisão Policial) de Apucarana, onde responderá pelo crime de maus-tratos.

Redação Bonde.

