UBS do Novo Bandeirantes suspende atendimentos a partir de segunda

A Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai suspender os atendimentos a partir de segunda-feira (23) por conta das obras de reforma e ampliação.





Durante a próxima semana os usuários são orientados a buscar atendimento em outras unidades de saúde. Já a partir do dia 30 deverá começar a funcionar a sede provisória, na Clínica Novo Bandeirantes.

Publicidade

Publicidade





A expectativa é que os serviços voltem para a sede da UBS do Jardim Novo Bandeirantes até o final de 2023.





Núbia Mara Mattos, diretora do Departamento de Atenção Básica da secretaria de Saúde de Cambé, explica que durante os dias 23 e 27 de janeiro, a equipe da UBS vai organizar a mudança dos equipamentos para a sede provisória do posto.

Publicidade





Segundo ela, durante a próxima semana, quem precisar de algum atendimento de emergência deverá procurar: a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) ou o Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).





As UBS do Santo Amaro (Rua Rio São Francisco, 550), Silvino (Rua Nilo Peçanha, 318) e a Dr. Algacyr Ferreira (em anexo ao Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje) também vão atender a população que vive na região.





Por conta da reforma e ampliação da UBS do Jardim Novo Bandeirantes, a partir do dia 30 de janeiro, os atendimentos serão retomados na sede da Clínica do Novo Bandeirantes, que fica na Rua Bento Mussurunga, 555.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.