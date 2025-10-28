UBSs de Londrina têm último dia de atendimentos exclusivos às mulheres nesta quarta

Nesta quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde realiza a última edição dos atendimentos exclusivos para mulheres nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), dentro da Campanha Outubro Rosa “Prevenção sem Fronteiras”. Neste dia, as cinco UBSs que vão atender em horário noturno são as unidades do Parigot, Pind (Parque das Indústrias), Bandeirantes, Casoni e Marabá. Os agendamentos devem ser feitos com antecedência, e estão disponíveis nesse link.





O atendimento exclusivo para mulheres e em horário especial foi ofertado ao longo de outubro, sempre às quartas-feiras. Nesse período, as usuárias têm a oportunidade de passar por avaliação das mamas, fazer a coleta do exame preventivo de colo de útero, solicitar o agendamento de exames importantes, como mamografia ou ultrassom, atualizar a carteira de vacinação e realizar testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Publicidade

Publicidade





Segundo a enfermeira e coordenadora de Saúde da Mulher na SMS, Priscila Alexandra Colmiran, a maior procura dentre os serviços disponibilizados tem sido pela coleta de preventivo, ofertado para mulheres de 25 a 64 anos, e a mamografia, com público-alvo de 40 a 74 anos. “Apesar da oferta da vacinação contra o HPV para a população de 9 a 19 anos, a procura ainda é menor. Também tem sido oferecido o teste rápido para as ISTs, mas não tem tido muito procura por parte da população. Todas as mulheres que passam pelo atendimento recebem essa informação, o exame é ofertado, mas algumas optam por não fazer. Para quem tiver interesse, o exame está à disposição dessas usuárias e os resultados ficam prontos dentro de 15 minutos”, explicou.





A abertura das UBSs no período da noite é uma estratégia importante para acolher todas as mulheres que, por diversos motivos, não conseguem comparecer no horário de funcionamento regular, que é das 7h às 19h. E mesmo com o encerramento dessa ação na próxima quarta-feira (29), todos esses serviços continuarão disponíveis para as usuárias. “A mulher que não conseguiu ser atendida nesse período pode procurar sua unidade a qualquer momento e colocar seus exames em dia. O importante é que ela reserve um tempo para se cuidar, fazer essa rotina de exames e ter mais tranquilidade em relação à sua saúde. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico de um câncer de mama ou de colo de útero, melhor é a chance de cura, chegando a mais de 90%, e isso acaba tendo impacto na qualidade de vida dessas mulheres”, enfatizou Colmiran.

Publicidade





Além dos exames preventivos, os testes rápidos e a vacinação, há outras iniciativas importantes que as mulheres precisam incluir em sua rotina para manter a saúde física e mental. A coordenadora de Saúde da Mulher na SMS citou, como exemplo, fazer exercícios regularmente e manter uma boa alimentação. “Praticar atividade física, ter hábitos alimentares mais saudáveis, deixar de fumar e não consumir álcool são elementos importantes, porque podem ser fator de risco para desenvolvimento do câncer de mama, de colo de útero, de outros tipos de câncer e outros tipos de doença. Outro ponto bastante importante, principalmente nos dias atuais, de tanta correria, é a questão da saúde mental. É muito importante que a mulher tenha um tempo para se cuidar, fazer algo que traga prazer para ela, por exemplo, uma leitura, assistir a um filme ou passear com a família. São coisas que fazem diferença no processo de cuidado e na prevenção de doenças”, elencou.





Quem não puder ou não conseguir reservar um horário pelo site, pode comparecer diretamente à unidade ou fazer o agendamento por telefone. Confira os endereços abaixo:

Publicidade





UBS Parigot – Avenida Saul Elkind, 4.255

UBS Pind (Parque das Indústrias) – Rua Firmino Lemes de Oliveira, 424

Publicidade

UBS Bandeirantes – Rua Serra da Graciosa, 700

UBS Casoni – Avenida Dez de Dezembro, 580

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

UBS Marabá – Rua das Goiabeiras, 74







