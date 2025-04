UBSs de Londrina vão funcionar à noite para atender mulheres em março

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina realizará um atendimento específico voltado para a saúde da mulher, em horários alternativos, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Durante as próximas três quintas-feiras de março, dias 13, 20 e 27, uma Unidade Básica de Saúde por região da cidade estará aberta no período da noite, das 19h às 22h. A ação faz parte das atividades da Campanha Municipal “Mulher em Foco – Autocuidado e Prevenção”. O mês de março é marcado por duas campanhas de saúde da mulher: o Março Lilás, que busca conscientizar sobre o câncer de colo de útero, e o Março Amarelo, que trata da endometriose.





As unidades abertas por região na próxima quinta-feira (13) são: UBS Maria Cecília, na região norte; UBS União da Vitória, na região sul; UBS Armindo Guazzi, na região leste, UBS Alvorada, na região oeste; UBS Vila Brasil, na região central.

Serão ofertadas coleta do exame Preventivo de Colo Uterino, para mulheres de 25 a 64 anos; avaliação das mamas, solicitação de exames de ultrassom, mamografia e laboratoriais para os casos necessários, além da realização de orientações nas salas de espera. As unidades do União da Vitória e Vila Brasil também vão contar com uma roda de conversa com psicólogos da rede municipal de saúde, das 19h às 20h30, com o tema “Mulheres Plurais”.





As mulheres que desejarem atendimento precisam fazer agendamento prévio. As vagas para o dia 13 de março já estão disponíveis através do link na página de agendamentos eletrônicos no site da Prefeitura de Londrina. Para as pessoas que tiverem dificuldade em realizar o agendamento on-line, também é possível fazê-lo diretamente na UBS mais próxima da residência.





Os links de agendamento e as unidades escolhidas para os dias 20 e 27 de março serão disponibilizados posteriormente.





No momento da ida até a UBS, as mulheres também podem se informar sobre outros grupos de atividades ofertados pela unidade, incluindo ações com equipes multiprofissionais que envolvem atuação de fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, farmacêutico e outros. Tais atividades colaboram para a prevenção de doenças, entre tipos diferentes de câncer, hipertensão, diabetes e outras, proporcionando mais qualidade de vida.